В Мордовии в результате пожаров пострадали два человека

В Мордовии на минувших выходных в результате пожаров пострадали два человека.

Одно из происшествий произошло утром 20 апреля в деревне Покрышкино Ромодановского района. 45-летнй местный житель при попытке потушить костер получил ожоги 20% тела. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска.

Второй инцидент произошел ранним утром 21 апреля в селе Токмово Ковылкинского района. Загорелся дом, расположенный по адресу – улица Пионерская. В результате данного пожара пострадала 48-летняя женщина. Гражданка получила ожог левой руки.

Также читайте о том, что в Торбеевском районе сгорел дачный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru