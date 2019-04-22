В Мордовии наркологи навестили осужденных

Лечебное исправительное учреждение №19 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители наркологического диспансера.

В рамках указанного визита была организована встреча с осужденными, до которых была доведена информация об оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи и медицинской помощи лицам с наркологическими расстройствами на основе стандартов медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций.

Кроме того, представители диспансера подробно рассказали осужденным о проведении мотивационного консультирования в целях побуждения больных к лечению и медицинской реабилитации, формирования приверженности к ведению здорового образа жизни, к отказу от употребления алкоголя, наркотиков, а также о возможности оказания психотерапевтической, медико-психологической и консультативной помощи врачами-специалистами.

Ранее сообщалось, что в УФСИН РФ по Мордовии завершилась инспекторская проверка.

Источник: 13.fsin.su