В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, имеющей задолженность

В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района было установлено, что ООО «Завод Промметизделий» имеет задолженность по обязательным платежам. По этой причине было принято решение о санкционировании ареста имущества данной организации общей стоимостью около 430 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru