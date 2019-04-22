Пётр Тултаев выразил благодарность всем участникам субботников

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поблагодарил всех, кто принимает участие в субботниках.

На минувшей неделе муниципальные служащие администрации города, районных администраций, казенных учреждений и муниципальных предприятий приводили в порядок улицы Гагарина, Коммунистическую, Полежаева, Васенко, Большевистскую, Ботевградскую, Красноармейскую, Лихачева, Р. Люксембург и Солнечную.

Градоначальник отметил, что основные работы необходимо завершить до 1 мая.

Также Пётр Тултаев дал поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать доступной для всех жителей города парковку перед музыкальным училищем им. Л.П. Кирюкова.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru