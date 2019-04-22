В Саранске в ДТП пострадал 35-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 35-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 21 апреля на улице Энгельса. По предварительной информации, 35-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки «Сузуки», двигаясь по перекрестку на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль марки «Шкода», который поворачивал налево.

Мотоциклист получил травмы. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ№4.

Известно, что у мотоцикла нет государственных регистрационных знаков.

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Источник: гибдд.рф