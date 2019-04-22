Жительница Саранска лишилась денег, продавая детскую коляску

В Саранске 40-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь продать детскую коляску.

Недавно 40-летняя жительница Саранска опубликовала на популярном сайте объявление о продаже детской коляскИ. В кратчайшие сроки с горожанкой связалась неизвестная гражданка, которая заявила о намерении приобрести товар и под предлогом перечисления оплаты попросила пострадавшую сообщить реквизиты её банковской карты.

Жительница Саранска предоставила якобы покупательнице необходимую информацию. После этого с банковского счета пострадавшей были украдены денежные средства в сумме 3,5 тыс. рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

Читайте также о том, что в Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, имеющей задолженность.

Источник: 13.мвд.рф