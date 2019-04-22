В Лямбирском районе в ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 20 апреля на 177-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». 51-летний гражданин, управлявший грузовиком марки «ДАФ», из-за превышения скорости и несоблюдения безопасной дистанции врезался в двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль марки «Лада-Калина».

35-летняя гражданка, управлявшая легковушкой, и её 30-летний попутчик осматривались медиками на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф