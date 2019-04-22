В Мордовии пойдут под суд участники крупного преступного сообщества

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупного преступного сообщества.

Сотрудниками УНК МВД РФ по Мордовии в период с ноября 2017 года по март прошлого года были задержаны 14 участников структурированной организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков.

При задержании указанных граждан стражи порядка изъяли более 10,5 килограмм синтетических наркотиков.

В отношении участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела.

Материалы уголовных дел в отношении сбытчиков наркотиков находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф