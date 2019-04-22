В Ковылкинском районе легковушка сбила 71-летнюю велосипедистку

В Ковылкинском районе 71-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 20 апреля на 71-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. 30-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки Daewoo Nexia, совершил наезд на 71-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Источник: гибдд.рф