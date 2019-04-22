В Мордовии в ДТП пострадали два несовершеннолетних велосипедиста

В Мордовии в результате ДТП пострадали два несовершеннолетних велосипедиста.

Одно из происшествий произошло днём 20 апреля в Пролетарском районе Саранска. 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», двигаясь по улице Семашко, совершил наезд на 11-летнюю девочку, внезапно выехавшую на дорогу. Пострадавшая осматривалась бригадой СМП на месте происшествия. Ребенку было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

Второй инцидент произошел в тот же день в Краснослободском районе. На 82-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», 27-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки «Опель-Астра», совершила наезд на 11-летнего велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф