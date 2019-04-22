В Ардатовском районе легковушка сбила пенсионера на пешеходном переходе

В Ардатовском районе 82-летний пенсионер попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 20 апреля на 74-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией. 45-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21121, совершил наезд на 82-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф