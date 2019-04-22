В Краснослободском районе в ДТП пострадал 27-летний мотоциклист

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний мотоциклист.

Происшествие произошло поздним вечером 20 апреля на 2-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск и Новый Усад. 27-летний водитель мотоцикла марки «Хонда» в определенный момент движения потерял контроль над управлением. По этой причине произошло падение транспортного средства на проезжую часть.

Мотоциклист был доставлен в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Известно, что пострадавший не имеет водительской категории, разрешающей управлять мотоциклом.

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Источник: гибдд.рф