В Лямбирском районе 59-летний автомобилист устроил ДТП

В Лямбирском районе по вине 59-летнего автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло вечером 19 апреля на 177-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительным данным, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки УАЗ, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ГАЗ, по причине чего транспортные средства столкнулись.

Виновнику ДТП был назначен курс амбулаторного лечения.

В отношении водителя УАЗа был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф