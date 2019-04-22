В Саранске летом пройдет пивной фестиваль

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился организовать в городе пивной фестиваль.

Указанное мероприятие пройдет 8 июня в экопарке, расположенном по адресу – улица Моховая. Стоит отметить, что именно в этот день на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч между сборными России и Сан-Марино по футболу.

Глава городской администрации призвал приглашать к участию в пивном фестивале производителей из других регионов.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru