В Саранске до конца недели отключат отопление

В Саранске 25 апреля будет отключено отопление.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в Саранске будет превышать 10 градусов выше нуля. По этой причине было принято решение о прекращении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города до конца текущей недели. Отключение тепла начнется 25 апреля.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru