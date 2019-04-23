В Краснослободске загорелся легковой автомобиль

В Краснослободске произошло возгорание легкового автомобиля.

Вечером 22 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Интернациональной. По указанному адресу загорелся легковой автомобиль марки ВАЗ-2105.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Пламя повредило транспортное средство на площади 2 кв. м.

Причина возгорания легкового автомобиля в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru