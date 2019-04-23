В Зубово-Полянском районе 29-летний автомобилист устроил массовое ДТП

В Зубово-Полянском районе по вине 29-летнего автомобилиста произошло массовое ДТП.

Происшествие произошло ранним утром 22 апреля на 436-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда», из-за невнимательности врезался в стоящий впереди автомобиль марки «Рено». После этого первое транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение, а вторая машина опрокинулась и задела стоящий поблизости автомобиль марки «Мазда», который от удара въехал в припаркованный неподалеку автомобиль марки «Шкода».

27-летней пассажирке «Рено» понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадал мужчина.

Источник: гибдд.рф