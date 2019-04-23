В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже солнцезащитных очков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже солнцезащитных очков.

Днём 16 апреля неизвестный гражданин похитил из одного из магазинов торгового центра, расположенного по адресу – улица Гагарина, солнцезащитные очки.

Разыскиваемый гражданин был одет в синюю толстовку, красную бейсболку, спортивные штаны черного цвета и черные кроссовки.

Все, кто что-либо знает о предполагаемом преступнике, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89375140939, 297791, 297788 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф