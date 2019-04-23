В Рузаевке в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали два человека

В Рузаевке произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 22 апреля на пересечении улиц Луначарского и Маяковского. По предварительной информации, 23-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21121, двигаясь по перекрестку на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с грузовиком марки ГАЗ. После этого второе транспортное средство совершило наезд на металлическое ограждение, а затем врезалось в забор жилого дома.

Водителю легковушки и его пассажиру понадобилась медицинская помощь.

В отношении виновника аварии были составлены протоколы.

Ранее сообщалось, что в Зубво-Полянском районе 29-летний автомобилист устроил массовое ДТП.

Источник: гибдд.рф