В Саранске осудили мошенника, жертвами которого стали 18 человек

В Саранске суд вынес приговор в отношении руководителя компании, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с октября 2017 года по март прошлого года преступник от лица организации заключал договора по изготовлению и монтажу дверей и ворот с жителями Мордовии. После получения от заказчиков предоплаты злоумышленник распоряжался деньгами по своему усмотрению и не исполнял взятые на себя обязательства.

Жертвами мошенника стали 18 жителей Мордовии. В общей сложности преступник похитил у пострадавших более 750 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2,5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф