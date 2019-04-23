В Саранске за один день сотрудники ГИБДД задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Саранске за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали троих пьяных автомобилистов.

Ранним утром 22 апреля в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Гагарина автомобиль марки ВАЗ-21150 под управлением 25-летнего молодого человека, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Саранске был задержан ещё один пьяный автомобилист. На улице Кооперативной стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21110, за рулем которого находился 28-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Также поздним вечером 22 апреля в Саранске был задержан 33-летний пьяный водитель автомобиля марки «Лада-Гранта», двигавшийся по улице Красина.

Стоит отметить, что ранее водители ВАЗов привлекались к ответственности по причине аналогичных нарушений. Кроме того, было установлено, что гражданин, управлявший «Грантой», находится под административным надзором.

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Источник: гибдд.рф