В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели операцию «Студент»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Студент».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка оштрафовали четырех студентов, приехавших в Саранск из Таджикистана и Туркменистана. Данные граждане нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Кроме того, был зафиксирован факт фиктивной постановки на миграционный учет трех граждан Узбекистана.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф