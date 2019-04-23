Житель Ковылкинского района фиктивно прописал в своём доме нескольких иностранцев

В Ковылкинском районе 44-летний местный житель фиктивно прописал в своём доме трех граждан Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 44-летний житель села Троицк прописал в своём доме трех граждан Таджикистана 25-, 26- и 44-летнего возраста, заведомо зная, что они будут проживать по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят доследственную проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф