В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушение антикоррупционного законодательства

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение антикоррупционного законодательства.

Сотрудники прокуратуры установили, что гражданин, ранее занимавший должность начальника филиала по Лямбирскому муниципальному району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия», был принят в ОАО «Молоко» на должность специалиста по защите ресурсов и внутреннему контролю отделения территориального контроля. В нарушение требований действующего законодательства генеральный директор указанного общества уведомление о заключении с новым работником трудового договора по последнему месту его работы не направил.

Генеральный директор и юридическое лицо ОАО «Молоко» были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru