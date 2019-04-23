В одной из колоний Мордовии прошел день открытых дверей

В исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии прошел день открытых дверей.

Осужденных навестили родственники. Для гостей была организована экскурсия по территории исправительного учреждения, а после этого в клубе-столовой была организована встреча, в рамках которой осужденные смогли пообщаться со своими близкими.

Также был проведен концерт художественной самодеятельности.

Помимо этого, гости смогли задать представителям администрации исправительного учреждения интересующие их вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su