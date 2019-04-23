24-летний житель Саранска отправится в тюрьму из-за наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в покупке и хранении наркотиков.

Вечером 16 ноября прошлого года 24-летний житель Саранска, находясь возле дома, расположенного по адресу – улица Гончарова, приобрел наркотики массой около 0,85 грамма. В тот же день стражи порядка изъяли запрещенные вещества у молодого человека.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении парня была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты пыталась изменить указанный приговор, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru