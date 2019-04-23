В Мордовии прокуратура добилась признания недействительными договоров аренды сооружений коммунальной инфраструктуры.

В конце декабря 2016 года между администрацией городского поселения Торбеево и ЗАО «Агроводоканал» было заключено несколько договоров аренды сооружений коммунальной инфраструктуры без предварительного проведения торгов на право заключения данных соглашений. Кроме того, не была проведена оценка всех передаваемых в аренду объектов.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковые заявления заместителя прокурора республики о признании недействительными договоров аренды.

ЗАО «Агроводоканал» не согласилось с указанным постановлением и по этой причине обратилось в вышестоящую инстанцию. Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил судебные акты без изменения.

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Источник: prokrm.ru