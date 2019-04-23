Жителя Ичалковского района осудили за изготовление и хранение оружия

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

47-летний житель указанного района в период с 15 августа прошлого года по 20 февраля нынешнего года хранил у себя дома самодельный пистолет, изготовленный им из фрагментов строительных материалов.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru