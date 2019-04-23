В Инсарском районе сгорели три бесхозные постройки

В Инсарском районе произошел пожар, который уничтожил три бесхозные постройки.

Днём 22 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Ямщина. На улице Чкалова загорелись три бесхозные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 36 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило бесхозные постройки.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru