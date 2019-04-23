Житель Краснослободского района подозревается в краже автомагнитолы

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже автомагнитолы.

В ноябре прошлого года житель села Новая Карьга указанного района, находясь в Краснослободске, обратил внимание на припаркованный во дворе дома, расположенного по адресу – улица Микрорайон, автомобиль марки ВАЗ-2110, дверца которого была не очень плотно закрыта. Подозреваемый проник в салон транспортного средства и похитил оттуда автомагнитолу, которую спустя некоторое время продал неизвестному лицу за 800 рублей.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сельчанина.

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Источник: 13.мвд.рф