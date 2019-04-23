В Мордовии начальницу почтового отделения оштрафовали за кражу денег

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении начальницы почтового отделения, обвиняемой в похищении денежных средств.

Осужденная, занимая должность начальника отделения почтовой связи Алексеевка Атяшевского почтамта УФПС РМ – филиала ФГУП «Почта России», в период с 6 апреля 2017 года по 27 апреля минувшего года, используя служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме более 60 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 100 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru