Прокурор Пролетарского района Саранска провел прием граждан по личным вопросам

Прокурор Пролетарского района Саранска Алексей Рябцев провел прием граждан, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

На прием к прокурору обрались семь человек. Граждан интересовали вопросы, которые касаются условий проживания, пенсионного обеспечения, обеспечения лекарственными препаратами, а также оформления наследства.

Граждане получили ответы и необходимые разъяснения на заданные вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru