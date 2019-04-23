Прокурор Пролетарского района Саранска провел прием граждан по личным вопросам

Прокурор Пролетарского района Саранска Алексей Рябцев провел прием граждан, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
На прием к прокурору обрались семь человек. Граждан интересовали вопросы, которые касаются условий проживания, пенсионного обеспечения, обеспечения лекарственными препаратами, а также оформления наследства.
Граждане получили ответы и необходимые разъяснения на заданные вопросы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru