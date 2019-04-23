В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Происшествие произошло поздним вечером 22 апреля. В одной из квартир жилого дома №167, корп. 2, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, вспыхнул огонь.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил квартиру на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в Краснослободске загорелся легковой автомобиль. Огонь серьезно повредил транспортное средство.

Источник: 13.mchs.gov.ru