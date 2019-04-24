Мордовия получит 16 млрд рублей на ремонт дорог

До 2024 года из государственного бюджета Мордовии будет выделено 16 млрд рублей на ремонт дорог.

Указанные денежные средства будут предоставлены в рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение шести ближайших лет в Мордовии в общей сложности будет отремонтировано 1100 километров дорог.

В нынешнем году в регионе на проведение работ по восстановлению дорожного полотна будет потрачено более 3 млрд рублей. На протяжении текущего года в Мордовии будет отремонтировано более 120 километров дорог.

По информации «Известий Мордовии».

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