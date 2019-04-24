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Мордовия получит 16 млрд рублей на ремонт дорог

Мордовия получит 16 млрд рублей на ремонт дорог

До 2024 года из государственного бюджета Мордовии будет выделено 16 млрд рублей на ремонт дорог.

Указанные денежные средства будут предоставлены в рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение шести ближайших лет в Мордовии в общей сложности будет отремонтировано 1100 километров дорог.

В нынешнем году в регионе на проведение работ по восстановлению дорожного полотна будет потрачено более 3 млрд рублей. На протяжении текущего года в Мордовии будет отремонтировано более 120 километров дорог.

По информации «Известий Мордовии».

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