В Саранске скоро начнет работать смотровая площадка МГУ имени Н. П. Огарёва

В Саранске 25 апреля начнет работать смотровая площадка Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва.

Смотровая площадка располагается на 17-м этаже главного корпуса указанного высшего учебного заведения. Высота данного здания составляет 90 метров. Смотровая площадка представляет собой стеклянное помещение, посетители которого имеют возможность ознакомиться с Саранском с высоты птичьего полёта.

Стоит отметить, что за вход на смотровую площадку платить не нужно.

По информации «Известий Мордовии».

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