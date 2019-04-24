В центре Темникова вандалы разрушили фонтан

В Темникове неизвестные вандалы разрушили фонтан.

Вечером 22 апреля неизвестные граждане разрушили фонтан, расположенный в центральной части города. Стоит отметить, что за несколько дней до случившегося социальные работники приводили данный фонтан в порядок после зимнего периода.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по этому факту. Вандалам грозит либо административная, либо уголовная ответственность.

По информации, опубликованной в сообществе «Жизнь и работа Темниковского района».

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Источник: vk.com/temnikov_life