В Ковылкино загорелась баня

В Ковылкино произошло возгорание бани.
В ночь на 24 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Парковой. Возле дома №16, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Инсарском районе пожар уничтожил три бесхозные постройки.
Источник: 13.mchs.gov.ru