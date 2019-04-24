В Ковылкино загорелась баня

В Ковылкино произошло возгорание бани.

В ночь на 24 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Парковой. Возле дома №16, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Инсарском районе пожар уничтожил три бесхозные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru