В Саранске 26-летний парень до смерти избил собутыльника

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя, который до смерти избил 43-летнего мужчину.

20 апреля компания из пяти мужчин распивала алкогольные напитки в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Тани Бибиной. В ходе попойки между двумя участниками застолья 26- и 43-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 26-летний парень несколько раз ударил оппонента кулаками по голове, вследствие чего последний упал. Затем молодой человек продолжил избивать пострадавшего ногами.

От полученных телесных повреждений 43-летний мужчина скончался.

26-летний парень был задержан. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф