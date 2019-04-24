В Саранске водитель кроссовера отправил в больницу двух пассажирок троллейбуса

В Саранске в результате ДТП пострадали две пассажирки троллейбуса.

Происшествие произошло утром 23 апреля на улице Косарева. По предварительной информации, 50-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Хендай», поворачивая направо, не предоставил преимущество в движении троллейбусу. Дабы избежать столкновения, водитель второго транспортного средство резко затормозил. По этой причине в салоне троллейбуса упали две пассажирки 42- и 55-летнего возраста.

Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф