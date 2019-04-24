В Ардатовском районе был задержан парень, подозреваемый в краже детского велосипеда

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в краже детского велосипеда.

В посёлке Тургенево 20-летний местный житель, находясь в подъезде многоквартирного дома, похитил оставленный без присмотра детский велосипед.

В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Парень не стал отрицать свою вину, а также сообщил, что планировал перепродать украденный велосипед. Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.

Также читайте о том, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже солнцезащитных очков.

Источник: 13.мвд.рф