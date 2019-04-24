Жительница Саранска осталась без денег, пытаясь купить торт

В Саранске 38-летняя местная жительница лишилась денежных средств при покупке торта.

Недавно 38-летняя жительница Саранска оформила на одном из сайтов заказ на покупку торта, указав реквизиты своей банковской карты. Спустя некоторое время горожанка обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 5400 рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф