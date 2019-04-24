В Мордовии полицейские провели второй этап операции «Быт»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия под названием «Быт».

Указанное мероприятие проводилось в период с 15 по 19 апреля. Данная операция была направлена на повышение эффективности профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также предупреждении, пресечении тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере.

В ходе проведения мероприятия было поставлено на профилактический учет 40 лиц, а также выявлено 34 преступления и 233 административных правонарушения.

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Источник: 13.мвд.рф