В Мордовии местный житель прислал осужденному шариковую ручку с наркотиками

В Зубово-Полянском районе была пресечена попытка доставки наркотиков в исправительную колонию.

Посылка с запрещенными веществами была отправлена жителем Лямбирского района осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии, расположенной в посёлке Ударный. Синтетические наркотики массой 2,1 грамма были спрятаны в шариковую ручку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф