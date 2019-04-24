В Саранске предстал перед судом автомобилист, обожающий пьяные поездки

В Саранске суд вынес приговор в отношении 32-летнего автомобилиста, несколько раз садившегося за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В марте 2017 года указанный автомобилист на 1 год и 6 месяцев был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В июле того же года гражданин был приговорен к обязательным работам за повторное совершение указанного нарушения.

В ночь на 23 февраля нынешнего года нарушитель в очередной раз сел за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист был задержан сотрудниками ГИБДД.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении любителя пьяных поездок была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru