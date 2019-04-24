Житель Мордовии выдал полицейским обрез охотничьего ружья

В Краснослободском районе 45-летний местный житель добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов обрез охотничьего ружья.

45-летний житель указанного района выдал стражам порядка обрез охотничьего ружья 1950 года выпуска. 20 лет назад мужчина нашел двуствольное охотничье ружье на берегу реки и изготовил из него обрез, который хранил в своём сарае.

Стражи порядка напоминают, что незаконное изготовление и хранение оружия преследуется законом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф