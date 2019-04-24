В Мордовии осужденные принимают участие в литературно-художественном конкурсе

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии стартовал литературно-художественный конкурс среди осужденных.

Указанное мероприятие проводится ежегодно. Недавно в упомянутом исправительном учреждении завершился первый этап конкурса.

Работы осужденных из нескольких отрядов, ставшие победителями первого этапа, будут представлять ЛИУ-19 на следующем этапе конкурса среди работ заключенных из других исправительных учреждений региона.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su