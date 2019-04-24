В Мордовии осужденные перевоплотились в циркачей

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ осужденные подготовили концертную программу под названием «Цирк – наша жизнь».

Участниками концерта стали иллюзионисты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики со своими хищными питомцами и клоуны. Мероприятие прошло под аккомпанемент живой музыки. Публика с восторгом встречала артистов.

Проведение подобных мероприятий способствует раскрытию творческих способностей осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su