В Мордовии осужденные перевоплотились в циркачей

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ осужденные подготовили концертную программу под названием «Цирк – наша жизнь».
Участниками концерта стали иллюзионисты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики со своими хищными питомцами и клоуны. Мероприятие прошло под аккомпанемент живой музыки. Публика с восторгом встречала артистов.
Проведение подобных мероприятий способствует раскрытию творческих способностей осужденных.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su