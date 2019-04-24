В Ковылкинском районе горело частное подворье

В Ковылкинском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Ранним утром 23 апреля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в селе Польцо. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись надворные постройки и частный жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 64 квадратных метра.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горела квартира.

Источник: 13.mchs.gov.ru