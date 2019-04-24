В Саранске был введен особый противопожарный режим

На территории Саранска был введен особый противопожарный режим.

Указанный режим предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, а также повышенную ответственность за непринятие мер, предотвращающих распространение пожара. Нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности.

За последние две недели в Мордовии в результате сжигания сухой травы сгорели 36 строений.

По информации, опубликованной пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru