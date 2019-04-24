В Саранске появились дополнительные места продажи куриных яиц

В Саранске были организованы дополнительные места для торговли куриными яйцами.

Одна из дополнительных точек продажи появилась на улице Веселовского. Место торговли было оборудовано между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг». Ещё одна точка продажи появилась возле жилых домов №№ 76, 78 и 80, которые расположены по адресу – улица Косарева.

Приобрести куриные яйца по указанным адресам можно в период с 09:00 до 15:00.

Кроме того, в ближайшее время ещё одна точка продажи может появиться на проспекте 50 лет Октября.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru